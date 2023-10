LPI-J: Einbruch in Einfamilienhaus

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Bad Klosterlausnitz: Die Gelegenheit ausgenutzt haben Langfinger in Bad Klosterlausnitz. Der oder die Täter betraten ein Wohnhaus in der Eisenberger Straße. Aufgrund von Bauarbeiten steht die Eingangstür währenddessen offen. Wie der Eigentümer am Donnerstagvormittag meldete, fehlen nunmehr ein dreistelliger Bargeldbetrag sowie Schmuck. Unbekannte hatten sich in das Schlafzimmer begeben und die Beute an sich genommen. Im Anschluss entfernten ...

