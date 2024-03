Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Staubsaugerautomat aufgebrochen

Gera (ots)

Ronneburg. Ein Staubsaugerautomat in der Geraer Straße geriet in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag(28.02.-29.02.2024) ins Visier eines unbekannten Täters. So brach dieser Gewaltsam den Automaten auf, entwendete einen geringen Münzgeld Betrag und entkam anschließend unerkannt. Die Geraer Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls und sucht nach Zeugenhinweisen. (0054850/2024)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell