Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trunkenheit im Verkehr

Greiz (ots)

Greiz. Am 29.02.2024 gegen 21:00 Uhr stoppten Beamte der Greizer Polizei einen PKW Suzuki auf der Schlossbrücke. Dabei wurde bei dem 61-jährigen Fahrzeugführer ein Atemalkoholwert von 1,93 Promille festgestellt, so dass die Weiterfahrt beendet war und der 61-jährige Mann zur Blutentnahme gefahren wurde. Ebenfalls wurde festgestellt, dass der Mann ein 6-monatiges Fahrverbot hat und gar kein Fahrzeug führen darf. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der Mann gegen 22:00 Uhr entlassen. Doch schon 90 Minuten später fiel der PKW des Mannes einer zweiten Streife in Greiz auf, welche diesen kontrollierten. Wieder saß der 61-jährige am Steuer und der Atemalkoholtest zeigte 1,33 Promille. Somit lernte der Mann nicht nur weitere Beamte der Polizeiinspektion Greiz persönlich kennen, sondern durfte auch ein zweites Mal zur Blutentnahme. Dieses Mal wurden zusätzlich die Fahrzeugschlüssel des Mannes sichergestellt und ein weiteres Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. <BF>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell