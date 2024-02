LPI-G: Moped gestohlen

Gera (ots) - Gera. Ein Einfamilienhaus in der Eisenberger Straße in Gera geriet in den gestrigen Abendstunden (28.02.2024) zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr ins Visier unbekannter Täter. So drangen der oder die Täter gewaltsam in das Haus ein und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag sowie Schmuck. Zu allem Überfluss ging auch ein auf dem Fensterbett abgestellter Blumentopf zu Bruch. Die Kripo kam zur Spurensicherung zum Einsatz und nahm die Ermittlungen auf. ...

