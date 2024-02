Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kind von Hund gebissen - Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Schmölln. Am Donnerstag, den 22.02.2024, im Zeitraum von 16:00 - 17:00 Uhr befuhren zwei Jungs (11 und 13) den Waldweg zur sogenannten Lohsenburg. Als die Kinder mit ihren Fahrrädern an einer Frau und einem älteren Pärchen vorbeifuhren, biss der zugehörige Hund dem 11-Jährigen in die Wade. Der Junge wurde durch den Biss leicht verletzt und musste im Nachgang in einer Notaufnahme vorstellig werden. Die Hundehalterin versicherte sich zwar richtigerweise vor Ort, dass dem Jungen nicht schlimmeres passiert sei, hinterließ jedoch keine persönlichen Daten. Die Polizei Altenburger Land ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und bittet Zeugen oder die genannte Hundehalterin selbst, sich zu melden. (Tel.: 03447 4710, Bezugsnummer: 0049293/2024).

