LPI-G: Einbruch in Lagerhalle

Greiz (ots) - Weida. Am 27.02.2024 gegen 09:50 Uhr stellten Mitarbeiter des Ordnungsamtes Weida fest, dass an einer Mauer in der Friedhofstraße ein Hakenkreuz aufgesprüht wurde. Die daraufhin informierte Greizer Polizei nahm den Sachverhalt auf und ermittelt gegen unbekannt, wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: ...

