Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Halle

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Unbekannte Täter sind in der Nacht vom Montag zum Dienstag(26.-27.02.2024) in eine Vereinshalle in der Georgenstraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich Zutritt zum Objekt, leerten Getränkeflaschen und verursachten Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Straftat nimmt die Polizei Altenburger Land unter Angabe der Bezugsnummer 0052537/2024 entgegen

