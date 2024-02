LPI-G: Reifen zerstochen

Altenburg (ots) - Lucka: Rettungsdienst und Polizei rückten gestern früh (26.02.2024), gegen 07:15 Uhr in die Meuselwitzer Straße / Bahnhofstraße aus. Am dortigen Fußgängerüberweg kam es zum Unfall zwischen einem Pkw Suzuki (Fahrer 20) und einem 7-jährigen Mädchen. Leicht verletzt wurde das Kind mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Erziehungsberechtigen des Mädchens wurden über den Unfall informiert und kamen vor Ort. Die Altenburger Polizei ...

