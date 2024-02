Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Nächtlicher Brand in der Parkgasse

Greiz (ots)

Greiz: Aufgrund eines gemeldeten Wohnhausbrandes rückten heute Nacht (28.02.2024), gegen 01:35 Uhr Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in die Parkgasse aus. Vor Ort bestätigte sich die Meldung, so dass die Kameraden der Feuerwehr unverzüglich mit den Löscharbeiten begannen. Dank des schnellen Einschreitens konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbarhäuser verhindert werden. Bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte gelang es dem einzigen Bewohner (85), sich aus dem Haus zu begeben. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Senior in ein Krankenhaus. Um den Brand in Gänze zu löschen war es notwendig, ein Teil des Dachstuhl bzw. der Decke zu entfernen. Gegen 04:40 Uhr war der Brand schließlich gelöscht. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar und wurde als einsturzgefährdet eingestuft. Im Rahmen des Einsatzes wurden zudem Warnmeldungen (MoWaS) über die Rettungsleitstelle veröffentlicht sowie der Straßen- und angrenzende Bahnverkehr gesperrt.

Warum es letztlich zum Brandausbruch ist unbekannt. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen übernommen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell