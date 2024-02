POL-HA: Sachbeschädigung an KFZ

Hagen-Mitte (ots) - Eine Kundin eines Bekleidungsgeschäftes in der Innenstadt beobachtete am Donnerstagnachmittag (08.02.2024) einen Ladendiebstahl und informierte die Mitarbeiter des Geschäftes. Gegen 12.30 Uhr wurde die Kundin in dem Laden am Friedrich-Ebert-Platz auf eine 76-jährige Frau aufmerksam, die eine Tasche und einen Schal aus der Auslage nahm und in einen mitgeführten Beutel steckte. Die Kundin schilderte ...

