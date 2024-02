Polizei Hagen

POL-HA: Kundin beobachtet Ladendiebstahl

Hagen-Mitte (ots)

Eine Kundin eines Bekleidungsgeschäftes in der Innenstadt beobachtete am Donnerstagnachmittag (08.02.2024) einen Ladendiebstahl und informierte die Mitarbeiter des Geschäftes. Gegen 12.30 Uhr wurde die Kundin in dem Laden am Friedrich-Ebert-Platz auf eine 76-jährige Frau aufmerksam, die eine Tasche und einen Schal aus der Auslage nahm und in einen mitgeführten Beutel steckte. Die Kundin schilderte ihre Beobachtungen einer Mitarbeiterin. Diese erkannte im weiteren Verlauf, dass die 76-Jährige weitere Ware aus den Regalen nahm und anschließend durch den Ausgang des Geschäftes lief. Dabei wurde der Alarm ausgelöst. Die hinzugerufenen Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Diebstahls ein. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell