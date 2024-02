LPI-G: Diebstahl aus Baustelle

Altenburg (ots) - Schmölln. Am Donnerstag, den 22.02.2024, im Zeitraum von 16:00 - 17:00 Uhr befuhren zwei Jungs (11 und 13) den Waldweg zur sogenannten Lohsenburg. Als die Kinder mit ihren Fahrrädern an einer Frau und einem älteren Pärchen vorbeifuhren, biss der zugehörige Hund dem 11-Jährigen in die Wade. Der Junge wurde durch den Biss leicht verletzt und musste im Nachgang in einer Notaufnahme vorstellig werden. ...

