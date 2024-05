Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Autos beschädigt - Fahrraddiebstahl - Unfälle - Diebstahl aus Gaststätte

Aalen (ots)

Kirchberg an Der Murr: Autos beschädigt - Zeugen gesucht

Am Donnerstagmorgen in der Zeit zwischen 6:30 Uhr und 7:30 Uhr wurden insgesamt zwölf geparkte Fahrzeuge in der Straße Im Mühlwingert sowie der Marbacher Straße beschädigt. Vermutlich mit einem Stein wurden mehrere Scheiben und Außenspiegel eingeschlagen, zudem wurde ein Kraftrad umgeworfen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Winnenden: Fahrraddiebstahl

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen entwendeten unbekannte Diebe aus einem Hauseingangsbereich in der Marktstraße zwei Fahrräder im Gesamtwert von ca. 1300 Euro. Bei dem ersten soll es sich um ein Mountainbike der Marke handeln, bei dem zweiten um ein Mountainbike der Marke Btwin. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 07195/6940 auf dem Polizeirevier Winnenden zu melden.

Waiblingen: Unfallflucht

Am Mittwoch, zwischen 14:45 Uhr und 16:15 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen in der Bahnhofstraße geparkten Daimler-Benz und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entsteht ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. Hinweise zu dem Vorfall können dem Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer: 07151/950422 mitgeteilt werden.

Winterbach: Unfallflucht auf der Bundesstraße

Am Donnerstag, gegen 15:05 befuhr ein 40-jähriger Audi-Fahrer die Bundesstraße 29 auf der linken Fahrspur von Aalen kommend in Richtung Stuttgart. Auf Höhe Winterbach soll ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer von der rechten Fahrspur auf die linke gewechselt sein, sodass der Audi-Fahrer nach links hatte ausweichen müssen. Dabei hätte er die angrenzende Leitplanke leicht touchiert. Der unbekannte Pkw-Fahrer fuhr anschließend in Richtung Stuttgart weiter. Hierbei soll es sich um einen schwarzen BMW handeln. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181/2040 auf dem Polizeirevier Schorndorf zu melden.

Schorndorf: Diebstahl aus Gaststätte

Zwischen Mittwoch, 02:00 Uhr und 09:30 Uhr verschafften sich unbekannte Diebe Zugang zu einer Gaststätte in der Rosenstraße. Dort brachen sie zwei Geldspielautomaten auf und entwendeten einen vierstelligen Geldbetrag. Der entstandene Sachschaden an den Automaten wird auf ca. 3000,00 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07181/2040 auf dem Polizeirevier Schorndorf zu melden.

