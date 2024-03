Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Griff in die Kasse

Scheibe beschädigt

Einbruch in Praxis

Hemer (ots)

Am Samstagabend gegen 21:30 Uhr griff ein Unbekannter in die Kassenschublade in einem Supermarkt an der Hauptstraße und entwendete dabei Bargeld. Es gibt Videoaufzeichnungen, die Polizei Hemer bittet um Hinweise und nimmt diese unter 0237290990 entgegen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten Unbekannte die Fensterscheibe eines Kindergartens an der Beethovenstraße. Das Sicherheitsglas konnte standhalten, vermutlich wurde mit einem harten Gegenstand gegen die Scheibe geschlagen. Bei Hinweisen wenden Sie sich an die Polizeiwache Hemer, tel. 0237290990.

Einbruch in Zahnarztpraxis

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen wurde in eine Praxis an der Hauptstraße in Hemer eingebrochen. Die Täter schlugen ein Kellerfenster ein und gelangten so ins Gebäude. Die Räumlichkeiten wurden durchwühlt und es wurde Geld, sowie Zahngold, entwendet. Die Kriminalpolizei erschien zur Sicherung der Spuren, die Polizei nimmt unter 0237290990 Ihre Hinweise entgegen. (lubo)

