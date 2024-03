POL-MK: Verkehrsdienst bei Kontrollen erfolgreich

Kierspe (ots) - Zwei Reifen eines an der Fritz-Linde-Straße parkenden Mercedes wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag durch einen unbekannten Täter zerstochen. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

mehr