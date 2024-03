POL-MK: Fenster durch Metallkugel beschädigt

Menden (ots) - Kurz nach 22:00 Uhr am Freitagabend meldeten Zeugen einen Brand in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Wunne. Der anrückenden Feuerwehr gelang es rasch den Brand zu löschen. Eine 17-jährige wurde in Folge des Brandes lebensgefährlich verletzt. Die 17-jährige und ...

