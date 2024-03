Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Arnsberg und der KPB Märkischer Kreis: Festnahme nach Brand in Mehrfamilienhaus

Menden (ots)

Kurz nach 22:00 Uhr am Freitagabend meldeten Zeugen einen Brand in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Wunne. Der anrückenden Feuerwehr gelang es rasch den Brand zu löschen. Eine 17-jährige wurde in Folge des Brandes lebensgefährlich verletzt. Die 17-jährige und fünf weitere leicht verletzte Personen kamen in Krankenhäuser. Im Zuge der sofortigen Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung durch einen 22-jährigen Hemeraner. Der 22-jährige wurde zunächst vorläufig festgenommen. Ein Haftrichter erließ noch am Wochenende einen Untersuchungshaftbefehl gegen ihn. Der genaue Tathergang sowie mögliche Hintergründe sind derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Brandort ist beschlagnahmt. Polizei und Staatsanwaltschaft ermittelten wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Weitergehende Auskünfte können aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht erteilt werden.

Rückfragen bitte unmittelbar unter 02931/804-861 an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Arnsberg. (schl)

