Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Reifen zerstochen

Rengelrode (ots)

Unbekannte beschädigten an einem schwarzen BMW in der Dorfstraße mehrere Reifen. Nach ersten Ermittlungen vor Ort stellten die Polizeibeamten Einstiche in den Flanken der beiden Reifen an der Fahrerseite fest. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Freitag 17.30 Uhr bis Sonntag 13.50 Uhr. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren leiteten die Beamten der Polizeiinspektion Eichsfeld ein.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Telefonnummer 03606/6510 entgegen.

Aktenzeichen: 0024757/2024

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell