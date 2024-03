Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 72-jähriger Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit PKW lebensgefährlich verletzt

Plettenberg (ots)

Gegen 12:45 Uhr kam es auf der B236 in Pasel am heutigen Tag zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand stießen ein Motorradfahrer und ein VW Golf im Begegnungsverkehr in einer Kurve zusammen. Der 72-jährige Motorradfahrer aus Bergisch-Gladbach, der in Richtung Finnentrop unterwegs war, stürzte daraufhin, kollidierte mit einer Leitplanke und verletzte sich dadurch lebensgefährlich. Er wurde mittels eines Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 23-jährige Fahrer des VWs aus Plettenberg wurde leicht verletzt. Auch er kam in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Derzeit die die B236 im betroffenen Bereich noch voll gesperrt. Die Sperrung wird noch einige Stunden andauern. Ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Gummersbach ist derzeit im Einsatz. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell