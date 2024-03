Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Raubüberfall auf Tankstelle

Blieskastel (ots)

Am Montag, den 04.03.2024 kam es zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Bliesgaustraße in Blieskastel. Zwei bisher unbekannte Täter betraten um 19:07 Uhr das Tankstellengebäude und forderten den Angestellten auf die Kasse zu öffnen. Einer der Täter bedrohte währenddessen den Angestellten dabei mit einem Messer. Es konnte ein hoher dreistelliger Betrag erbeutet werden, der von einem der Täter in einer Plastiktüte verstaut wurde. Anschließend flüchteten die beiden Täter zu Fuß in Richtung Florianstraße.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: ca. 25-30 Jahre alt, ca. 175cm groß, schlank, dunkle kurze Haare, helle Haut, bekleidet mit schwarzer Lederjacke, Bluejeans, dunkler Pullover, Mund und Nase waren verdeckt. Kein Dialekt. Er führte eine weiße Plastiktüte mit orange-braunem Aufdruck mit.

Täter 2: Ca. 25-30 Jahre alt, ca. 186cm groß, schlank, dunkle kurze Haare, osteuropäischer Akzent, bekleidet mit einer schwarzen Stoffjacke, Bluejeans, maskiert mit hell-grüner OP-Maske über Mund und Nase. Er hatte ein Messer bei sich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Homburg unter 06841-1060 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell