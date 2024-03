POL-HOM: Straßenverkehrsgefährdung auf A6

Homburg (ots) - In der Nacht vom 26.02.24 auf den 27.02.24 kam es gegen Mitternacht in der Straße "Steinhübel" in Homburg zu einer exhibitionistischen Handlung zum Nachteil einer 26-jährigen Geschädigten durch einen bislang unbekannten Täter. Konkret kam der unbekannte Täter der Geschädigten entgegengelaufen. Zwischen zwei Fahrzeugen hat er seine Hose heruntergelassen und sich mit entblößtem Glied auf den Gehweg vor die Geschädigte gestellt. Die Geschädigte ...

