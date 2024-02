POL-HOM: Exhibitionist

Blieskastel (ots) - In der Zeit vom 21.02.2024, ca. 10:00 Uhr bis ca. 15:30 Uhr, kam es in der "Alte Marktstraße" in Blieskastel zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte mit seinem Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, den dort ordnungsgemäß abgestellten blauen VW T-Roc der Geschädigten. Hierbei wurde das geparkte Fahrzeug am hinteren linken Stoßfänger beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss ...

