Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl in Mandelbachtal Erfweiler-Ehlingen

Mandelbachtal (ots)

Am Samstag, den 02.03.2024, zwischen 17:30 und 20:22 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Großen Brühl" in Mandelbachtal-OT Erfweiler-Ehlingen. Bislang unbekannter Täter hebelte ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Tatobjekts auf und verschaffte sich hierüber Zutritt ins Hausinnere. In der Folge verließ der Täter die Örtlichkeit wieder in unbekannte Richtung.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 2.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell