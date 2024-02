POL-DA: Zwingenberg: Einbruch in Bürgerbüro

Griesheim (ots) - Der Küchenbrand in einem Einfamilienhaus in der Hahlgartenstraße hat am Sonntagmorgen (11.2.) die Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 7.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte über den Brand informiert. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein Topf auf dem Herd in Brand geraten sein. Nach derzeitigem Kenntnisstand konnte der Bewohner, noch vor ...

mehr