Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruchsdiebstahl in Kirkel-Neuhäusel

Kirkel (ots)

Zwischen dem 01.03.2024, ca. 15:30 Uhr, und dem 03.03.2024, ca. 12:45 Uhr, wurde in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Hirschbergstraße in Kirkel Neuhäusel eingebrochen. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter hebelten die auf der Gebäuderückseite gelegene Terrassentür auf, durchsuchten das Anwesen nach Wertgegen-ständen und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag. Anschließend verließen der oder die Täter das Anwesen auf dem Einstiegsweg und flüchtete in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell