Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Täterfestnahme von falschen Polizeibeamten

Augsburg (ots)

------------- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft ----------

Augsburg- Am Dienstag (19.03.2024) nahmen Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Schwaben Nord eine 21-jährige Frau und einen 47-jährigen Mann nach einem Diebstahl fest. Die beiden Tatverdächtigen sitzen nun in Untersuchungshaft.

Die Kriminalpolizei Augsburg führte unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Augsburg seit mehreren Wochen ein umfangreiches Ermittlungsverfahren u.a. wegen Betrugs durch sog. Falsche Polizeibeamte und schweren Bandendiebstahls.

Im Rahmen der intensiven Ermittlungen, erhärtete sich der Tatverdacht gegen die beiden Tatverdächtigen. Letztlich nahmen Einsatzkräfte die 21-Jährige und den 47-Jährigen am Dienstag (19.03.2024) in Augsburg nach einem Diebstahl fest. Zuvor hatten die beiden Tatverdächtigen unter einem Vorwand sich Zutritt zum Haus einer 78-Jährigen verschafft und deren EC-Karten erlangt. Dabei führten die Tatverdächtigen für den Fall der Fälle u.a. einen Teleskopschlagstock mit sich.

Die 21-Jährige und der 47-Jährige wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg am Mittwoch (20.03.2024) einer Ermittlungsrichterin am Amtsgericht vorgeführt. Diese erließ gegen beide Tatverdächtige Haftbefehl wegen Diebstahls und Diebstahls mit Waffen in Tateinheit mit Computerbetrug und setzte diesen in Vollzug. Die beiden Tatverdächtigen befinden sich nun in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Augsburg dauern weiterhin an, um u.a. mögliche Tatzusammenhänge zu prüfen. In diesem Zuge sucht die Polizei nach Personen, die Zeugenhinweise geben können oder, denen Ähnliches passiert ist. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Mit der Präventionskampagne #NMMO möchte die Bayerische Polizei alle Seniorinnen und Senioren im Freistaat noch besser vor Betrügern schützen.

Weitere Informationen zur Kampagne finden Sie unter folgendem Link: www.polizei.bayern.de/nmmo

