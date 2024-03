POL Schwaben Nord: Unfallflucht

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am gestrigen Dienstag (19.03.2024) verschafften sich zwei 47 und 28 Jahre alten Männer Zutritt zu mehreren Garagen in der Kantstraße. Anwohner hatten die beiden sofort im Visier. Gegen 23.15 Uhr verschafften sich die beiden Männer Zutritt zu mehreren Garagen in der Kantstraße und wurden dabei von Anwohnern beobachtet. Diese sprachen die beiden Männer auch auf ihr Verhalten an. Dabei ...

mehr