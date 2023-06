Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte-Stirpe - Zwei Verletzte

Erwitte (ots)

Am gestrigen Montag kam es gegen 14:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße, in Höhe der Hausnummer 27. Ein 20-jähriger Mann aus Lippstadt befuhr mit seinem Opel die Hauptstraße in Richtung Norden. In Höhe der Unfallstelle wurde dem Fahrer nach eigenen Angaben schwindelig und er verlor die Kontrolle über seinen Pkw. Er kam mit seinem Opel nach links von der Fahrbahn ab, prallte erst gegen ein Verkehrszeichen und kollidierte anschließend mit einem Baum. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Pkw noch gegen einen geparkten Pkw, bevor er zum Stehen kam. Bei dem Unfall wurden der 20-Jährige und sein 21-jähriger Beifahrer verletzt und in örtliche Krankenhäuser transportiert.(dk)

