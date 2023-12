POL-MG: Polizei stoppt berauschten 20-Jährigen in gestohlenem Auto

Mönchengladbach (ots) - Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Freitag, 15. Dezember, einen Einbruch in das Mönchengladbacher Rathaus an der Abteistraße verübt. Um 1.10 Uhr meldete ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma der Polizeileitstelle, dass sich auf dem Rathausgelände eine verdächtige Person befinde. Videokameras hätten den Mann erfasst und dabei gefilmt, wie er durch einen Zaun an der östlichen Seite auf das ...

