POL Schwaben Nord: Aufmerksame Nachbarn

Augsburg (ots) - Hochzoll - Am gestrigen Dienstag (19.03.2024) kam es zu einem Auffahrunfall zwischen einem 85-jährigen Autofahrer und einer 30-jährigen Autofahrerin in der Friedberger Straße. Gegen 19.45 Uhr war der 85-Jährige in westliche Richtung unterwegs. Dabei übersah er offenbar die verkehrsbedingt haltende 30-Jährige und es kam zum Zusammenstoß. Beide Personen wurden dabei leicht verletzt. Am Auto des 85-Jährigen entstand Totalschaden und beide Autos mussten ...

