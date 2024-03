POL Schwaben Nord: Alkoholisiert unterwegs

Augsburg (ots) - Königsbrunn - Heute Nacht (18./19.03.2024) versuchten ein oder mehrere Täter einen Geldautomaten in Königsbrunn aufzubrechen. In der Zeit von 23.00 Uhr bis 03.00 Uhr verschafften sich ein oder mehrere Täter gewaltsam Zutritt in das Gebäude eines Verbrauchermarktes in der Germanenstraße. Dort versuchten sie anschließend einen Geldautomaten mit, offenbar massivem Werkzeug, aufzubrechen. Scheinbar ...

