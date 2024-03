Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Täterfestnahme nach Vergewaltigung in Oberhausen 2022

Mit Pressemeldung Nr. 3328 vom 28.12.2022 veröffentlichten wir Folgendes:

Oberhausen - Am Samstag (24.12.2022) kam es gegen 22:45 Uhr in der Donauwörther Straße (Höhe Hausnummer 168) offenbar zu einem sexuellen motivierten Übergriff. Eine 27-jährige Frau war zu Fuß spazieren, als ein unbekannter Mann ihr bis vor den Parkplatz des dortigen Fußballnachwuchszentrums folgte. Dort wurde der Mann zudringlich und versuchte die Frau auszuziehen.

Die 27-Jährige wehrte sich so vehement gegen den Mann, dass dieser von ihr abließ und sich in unbekannte Richtung entfernte. [...]

Mit Pressemeldung Nr. 3338 vom 30.12.2022 veröffentlichten wir Folgendes: Oberhausen - Aufgrund der durchgeführten Ermittlungen konnte sowohl der Tatablauf als auch die Täterbeschreibung zu dem versuchten Vergewaltigungsdelikt mittlerweile konkretisiert werden. Anhand der bisherigen Ermittlungen muss davon ausgegangen werden, dass der Mann der Geschädigten schon ab dem Bereich Zollernstraße /Ecke Donauwörther Straße bis zum eigentlichen Tatort am Fußballnachwuchszentrum gefolgt ist. [...]

Mit Pressemeldung Nr. 0057 vom 10.01.2023 veröffentlichten wir Folgendes:

Augsburg/Oberhausen - Wie bereits in den Pressemeldungen Nr. 3328 und Nr. 3338 berichtet, ermittelt die Kriminalpolizei Augsburg weiterhin umfangreich wegen des Verdachts der Vergewaltigung einer 27-Jährigen. Dabei kam es am 24.12.2022 gegen 22.45 Uhr im Bereich des Nachwuchsleistungszentrums in der Donauwörther Straße durch einen bislang Unbekannten zu einem Übergriff.

Mittlerweile konnte ein Phantombild des Tatverdächtigen erstellt werden. Dieses soll lediglich als Anhalt dienen, denn auf Grund der Gesamtsituation sowie der Sichtverhältnisse zur Tatzeit sind Abweichungen zum tatsächlichen Aussehen des Tatverdächten denkbar.

[...]

Mit Pressemeldung Nr. 0492 vom 13.03.2023 veröffentlichten wir Folgendes:

Oberhausen - Mit den Pressemeldungen Nr. 3328 und Nr. 3338 (Ende 2022) sowie Nr. 0057 (Anfang 2023) berichteten wir über einen Vorfall vom 24.12.2022. Dabei wurde eine 27-Jährige von einem bislang unbekannten Täter in der Donauwörther Straße vergewaltigt. Neben den umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei Augsburg, u.a. mit der Veröffentlichung eines Phantombildes sowie einem Video des Tatverdächtigen, erfolgt nun eine DNA-Reihenuntersuchung.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg hat das Amtsgericht Augsburg einen entsprechenden Beschluss erlassen. Dieser betrifft alle Männer, deren Mobiltelefon sich zum Tatzeitpunkt in der betreffenden Funkzelle des Tatorts befunden hat. In den kommenden Wochen werden nun mehrere hundert Männer zu einer DNA-Entnahme in das Polizeipräsidium Schwaben Nord persönlich vorgeladen. Die ersten Entnahme-Termine wurden den Betroffenen bereits zugesandt.

[...]

Ab hier neu: ------------- In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft ------------

Oberhausen - Mit den Pressemeldungen Nr. 3328 und Nr. 3338 (Ende 2022), Nr. 0057 (Anfang 2023) sowie Nr. 0492 (März 2023) berichteten wir über die Vergewaltigung einer 27-Jährigen vom 24.12.2022. Ein 30-jähriger Tatverdächtiger sitzt nun in Untersuchungshaft.

Der 30-Jährige wurde anhand eines DNA-Treffers identifiziert und in Polen festgenommen. Am vergangenen Montag (18.03.2024) wurde der 30-Jährige ausgeliefert und an die deutschen Behörden übergeben. Am gestrigen Dienstag (19.03.2024) eröffnete ein Richter am Amtsgericht Augsburg den Haftbefehl wegen besonders schwerer Vergewaltigung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und setzte diesen in Vollzug. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

