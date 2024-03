POL Schwaben Nord: Pizzadienst ohne Auto

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Montag (18.03.2024) wurde ein Auto in der Augsburger Innenstadt von einem Unbekannten beschädigt. In der Zeit von 12.45 Uhr bis 13.30 Uhr stand ein Renault geparkt in der Straße Am Eser. Ein bislang Unbekannter zerstach einen Reifen und flüchtete anschließend. Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte bittet unter Tel. 0821/323-2110 um Zeugenhinweise. Rückfragen bitte an: ...

