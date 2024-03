POL Schwaben Nord: Reifen zerstochen

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Montag (18.03.2024) geriet ein Mann mit einer Bekannten in Streit. Als die Polizei hinzugerufen wurde, ging der Mann auf die Beamten los. Eine Beamtin wurde leicht verletzt. Gegen 14.00 Uhr gingen mehrere Mitteilungen über einen lautstarken Streit im Innenhof in der Holbeinstraße bei der Polizei ein. Eine Streife traf vor Ort einen 22-jährigen Mann und eine Frau an. Da sich der Mann ...

mehr