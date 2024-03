Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Unfall zwischen Lkw und Tram

Augsburg (ots)

Göggingen - Am gestrigen Montag (18.03.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Lkw. Verletzt wurde niemand.

Gegen 13.15 Uhr war ein Lkw in der Straße Klausenberg unterwegs. Dort wollte der 33-jährige Fahrer nach rechts in eine Einfahrt einbiegen. Dabei scherte offenbar das Heck des Lkws aus und touchierte die Fahrzeugseite einer Straßenbahn, welche dort in Richtung Innenstadt fuhr. Dadurch wurden sieben Seitenscheiben der Straßenbahn beschädigt. Am Lkw selber war kein Schaden ersichtlich. Der Sachschaden wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt.

Der Verkehrsverstoß des 33-Jährigen wurde noch vor Ort seitens der Beamten geahndet.

