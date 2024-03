Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Tödlicher Verkehrsunfall mit E-Scooter

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am gestrigen Montagnachmittag (18.03.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einer Straßenbahn. Der E-Scooter-Fahrer verstarb wenige Stunden nach dem Unfall.

Gegen 16.50 Uhr war ein 36-Jähriger auf einem E-Scooter in der Friedberger Straße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 120 querte der Mann die Straße und übersah dabei eine Straßenbahn, die in Richtung stadtauswärts unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Der 36-Jährige wurde durch den Unfall so stark verletzt, dass er in der Nacht auf Dienstag in einem Augsburger Krankenhaus verstarb.

Die Straßenbahnlinie war für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt. Ein unfallanalytisches Gutachten wurde unmittelbar nach dem Unfall veranlasst. In der Straßenbahn befanden sich neben dem 54-jährigen Fahrer weitere Fahrgäste. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde durch den Unfall niemand der Insassen verletzt.

Die Polizei klärt nun die genauen Umstände des Unfalls und bittet dahingehend Unfallzeugen, sich unter Tel. 0821/323-2310 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell