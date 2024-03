POL Schwaben Nord: Fahrerwechsel aus gutem Grund

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Samstag (16.03.2024) versuchten mehrere Personen auf einem Parkplatz in der Reichenberger Straße zwei Roller zu entwenden, zwei Tatverdächtige wurden dabei erwischt. Gegen 03.00 Uhr beobachteten Passanten, wie vier Personen auf dem Parkplatz in der Reichenberger Straße zwei Roller entwenden wollten. Zwei bislang unbekannte Personen flüchteten auf einem Roller in unbekannte Richtung. ...

mehr