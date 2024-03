Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Unfallbeteiligte nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Schwerte (ots)

Die Polizei sucht zwei unfallbeteiligte Frauen, die am Freitagmittag (08.03.2024) gegen 13.00 Uhr auf der Hörder Straße/Am Eckey/Zufahrt zur A1 in Schwerte in einen Verkehrsunfall mit Flucht verwickelt waren.

Ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Schwerte soll im dortigen Kreuzungsbereich auf den roten Pkw einer ca. 70-Jährigen aufgefahren sein. Danach sei er mit seinem schwarzen VW-Golf nach hinten gerollt und habe den Pkw einer weiteren Frau touchiert. Zeugen des Unfalls berichten, dass der Beteiligte daraufhin aus seinem Fahrzeug gestiegen sei, die Fahrerin des roten Pkw angeschrien und sich dann entfernt habe.

Bei dem Unfall hatte der Fahrzeugführer aus Schwerte sein Kennzeichen verloren. Die eingesetzten Polizisten trafen den 37-Jährigen an seiner Anschrift an - er gab an, den Unfall nicht verursacht zu haben.

Zur Unfallklärung sucht die Polizei Schwerte nun die rund 70-jährige Pkw-Fahrerin eines roten Kleinwagens sowie die langhaarige Fahrerin des weiteren beteiligten Fahrzeuges.

Wer kann noch Angaben zu dem Verkehrsunfall oder den beteiligten Fahrerinnen machen? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell