POL-UN: Bergkamen - Korrektur: Verkehrsunfall mit einer verletzen Person und vier beteiligten Fahrzeugen

Bergkamen (ots) - Bereits in der Nacht zu Freitag (08.03.2024) drangen unbekannte Täter gewaltsam durch ein Fenster in eine Tischlerei an der Rotherbachstraße ein. Aus der Werkstatt entwendeten sie zahlreiche hochwertige Werkzeugmaschinen. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220 oder 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de . Redaktionelle Rückfragen bitte ...

