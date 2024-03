Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne- Einbruch in Hofladen

Werne (ots)

Ein unbekannter Täter drang in der Nacht zu Samstag (09.03.2024) in einen Hofladen an der Straße Blasum ein.

Er hebelte dort die Kasse auf und entwendete Bargeld.

Durch Videoaufzeichnungen kann die Tatzeit mit 2.30 Uhr angegeben werden.

Der Täter trug eine grüne Kapuzenjacke und orangefarbene Handschuhe. Er flüchtete mit einem Fahrrad vom Tatort.

Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen bitte an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420 oder 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell