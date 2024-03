POL-UN: Holzwickede - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mann

Bergkamen (ots) - In Bergkamen kam es am Samstag (09.03.2024) gegen 17 Uhr in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Breslauer Straße zu Streitigkeiten unter rumänischen Staatsbürgern. Eine Person hatte ein Messer - es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass er damit sich und andere verletzen würde. Unter Hinzuziehung eines Spezialeinsatzkommandos konnte ...

mehr