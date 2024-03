Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Zwei vorläufige Festnahmen nach Streitigkeiten

Bergkamen (ots)

In Bergkamen kam es am Samstag (09.03.2024) gegen 17 Uhr in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Breslauer Straße zu Streitigkeiten unter rumänischen Staatsbürgern. Eine Person hatte ein Messer - es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass er damit sich und andere verletzen würde.

Unter Hinzuziehung eines Spezialeinsatzkommandos konnte dann der Zugriff erfolgen - Verletzte gab es während des gesamten Einsatzes nicht.

Für die Zeit des Zugriffs wurde die Breslauer Straße weiträumig abgesperrt.

Die Ermittlungen zu den vorläufig Festgenommenen und den Streithintergründen dauern aktuell an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell