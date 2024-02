Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Betrunkener Autofahrer am Rosenmontag (12.02.2024)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am frühen Rosenmontagmorgen kurz nach Mitternacht in der Kalkofenstraße aus dem Verkehr gezogen. Sie kontrollierte einen 26-Jährigen mit einem Audi A 7. Dabei fiel den Polizisten deutlicher Atemalkoholgeruch beim Autofahrer auf. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille, was eine Blutprobe und den Entzug seines Führerscheins zur Folge hatte. Der junge Mann muss sich nun in einem Strafverfahren für die Autofahrt unter Alkoholeinwirkung verantworten

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell