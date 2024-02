Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Mercedes beschädigt (11.02.2024)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Sachbeschädigung an einem Auto begangen hat ein Unbekannter im Zeitraum zwischen Freitag, 15.30 Uhr, und Sonntag, 17 Uhr, auf der Dauchinger Straße. Er beschädigte die Heckscheibe, das Dach und die hintere rechte Tür eines dort geparkten Mercedes-Benz. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei in Schwenningen unter der Telefonnummer 07720 / 8500-0 entgegen.

