Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Sachbeschädigung und Diebstahl auf Firmengelände gesucht

Hagen-Haspe (ots)

In der Preußerstraße kam es zu einer Sachbeschädigung sowie einem Diebstahl auf einem Firmengelände. Ein 55-Jähriger stellte am frühen Donnerstagvormittag (01.06.) gegen 5 Uhr fest, dass an einem Mercedes die Scheibe an der Fahrerseite eingeschlagen wurde. Der Stoßfänger war vorne links gelöst und wies einige Kratzer auf. Auf dem Boden lagen gelöste Schrauben, zudem war die Motorhaube angelehnt. Es stellte sich heraus, dass bei dem Van die Fahrzeugbatterie sowie der Luftfilter fehlten. Das Fahrzeug ist nach Angaben des Zeugen bewegt worden. An der Wand des Firmengebäudes war darüber hinaus ein Strahler beschädigt. Auf einer Videoaufzeichnung ist erkennbar, dass sich gegen 0.45 Uhr zwei Personen auf dem Firmengelände aufhielten. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 bei der Polizei zu melden. (arn)

