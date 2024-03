Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Geldautomat angegangen

Augsburg (ots)

Königsbrunn - Heute Nacht (18./19.03.2024) versuchten ein oder mehrere Täter einen Geldautomaten in Königsbrunn aufzubrechen.

In der Zeit von 23.00 Uhr bis 03.00 Uhr verschafften sich ein oder mehrere Täter gewaltsam Zutritt in das Gebäude eines Verbrauchermarktes in der Germanenstraße. Dort versuchten sie anschließend einen Geldautomaten mit, offenbar massivem Werkzeug, aufzubrechen. Scheinbar wurden dabei der bzw. die Täter durch das Personal gestört und flüchteten. Unmittelbar nach Bekanntwerden des Falls leitete die Polizei eine umfangreiche Fahndung ein, allerdings ohne Erfolg. Am Gebäude und am Geldautomaten entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im betreffenden Bereich bemerkt haben, möchten sich bitte unter Tel. 0821/323-3821 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell