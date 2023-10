POL-MFR: (1187) Schmiererei mit Nahostkonflikt-Bezug - Zeugenaufruf

Stein (ots) - Ein Unbekannter belästigte am Samstagabend (14.10.2023) zwei Mädchen in einem Freizeitbad in Stein (Lkrs. Fürth) in sexueller Art und Weise. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Die beiden Geschädigten befanden sich gegen 18:30 Uhr in einer größeren Rutsche des Freizeitbades in der Albertus-Magnus-Straße. Ein unbekannter Mann ...

mehr