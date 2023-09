Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zeugenaufruf - Randalierer in Bitburger Innenstadt

Bitburg (ots)

In der Nacht vom 13.09.2023 auf den 14.09.2023 trieben Unbekannte ihr Unwesen in der Bitburger Innenstadt. In der Fußgängerzone wurde aus mehreren Blumenkübeln die Bepflanzung gerissen und mit dieser die Hauptstraße großflächig verschmutzt.

Weiterhin konnte am Morgen eine geborstene Glasfront des Wartehäuschens der Bushaltestelle in der Saarstraße festgestellt werden. Nach erster Einschätzung wird von einem Tatzusammenhang zwischen den Fällen ausgegangen.

Die Polizeiinspektion Bitburg hat hierzu Ermittlungen eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise. Personen, welche sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Tatablauf liefern können oder anderweitig verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten sich auf der hiesigen Dienststelle (Tel. 06561-96850) zu melden.

