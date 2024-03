POL Schwaben Nord: Auffahrunfall

Augsburg (ots) - Haunstetten - Am gestrigen Dienstag (19.03.2024) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam eine Handtasche in der Haunstetter Straße. In der Zeit von 12.00 Uhr bis 13.15 Uhr parkte eine VW-Fahrerin auf dem Parkplatz eines Friedhofs. Als die Frau zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie eine beschädigte Fensterscheibe und das Fehlen ihrer Tasche fest. Die Polizei ermittelt nun ...

