Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung - Unfallflucht - PKW Brand - Unfälle - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen-Fachsenfeld: Klettergerüst mit Farbe beschmiert

Unbekannte beschmierten auf einem Spielplatz in der Mittelfeldstraße ein Klettergerüst mit einem Hakenkreuz sowie verfassungsfeindlichen Schriftzügen. Der Schaden wurde am Sonntagmittag bekannt. Zeugen werden gebeten sich unter Tel.: 07361/5240 beim Polizeirevier Aalen zu melden.

Essingen: Spielkonsole, Spiele und Zubehör in Garten aufgefunden

Am Sonntag fanden Bewohner mehrere Spielekonsolen, dazugehörige Spiele sowie weiteres Zubehör im Wert von rund 1000 Euro in ihrem Garten im Theußenbergweg auf. Unklar ist woher die Gegenstände stammen. Vermutlich wurden diese dort zwischen Freitag, 24.05. und Sonntag abgelegt. Wer Angaben zur Herkunft der Gegenstände machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361/5240 zu melden.

Hüttlingen: Unfallflucht

Am Sonntag zwischen 9:30 Uhr und 10:10 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen am Fahrbahnrand der Goldshöfer Straße geparkten Ford. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 400 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Westhausen: Umgekippter Anhänger

Ein 66-Jähriger befuhr am Samstagfrüh, gegen 8:45 Uhr, mit seinem Ford die B29 von Westhausen in Richtung Ellwangen. Beim Abbiegen an einer dortigen Kreuzung nach rechts, in Richtung Ellwangen, kippte sein mitgeführter Anhänger aufgrund mangelnder Ladungssicherung um und beschädigte ein Verkehrsschild. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Aalen: Auf Gegenfahrbahn geraten

Am Samstag befuhr eine 88-jährige BMW-Fahrerin die Warthelandstraße in Richtung Egerlandstraße. Als sie kurz vor dem Kreuzungsbereich zur Egerlandstraße nach links abbiegen wollte, geriet sie zu weit auf die linke Fahrbahn. Ein entgegenkommender 30-jähriger VW-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen, sodass es zur Kollision kam. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Westhausen-Lippach: Unfall aufgrund Aquaplaning

Aufgrund Aquaplaning geriet am Samstag, gegen 14 Uhr, ein 23-jähriger BWM-Fahrer auf der K3318 von Lauchheim in Richtung Lippach nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte er ein dortiges Ortsschild. Es entstand ein Schaden von rund 4500 Euro.

Essingen: PKW beim Überholen übersehen

Eine 35-jähriger Fiat-Fahrer befuhr am Samstag gegen 0:30 Uhr die L1080 in Richtung Essingen. Als er kurz nach dem Ortsausgang Forst einen, vor ihm fahrenden, PKW überholte, übersah er einen entgegenkommenden Seat einer 26-Jährigen. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung seitens der 26-Jährigen, kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Beteiligten blieben unverletzt. Es entstand lediglich Sachschaden in Höhe von rund 3500 Euro.

Ellwangen: PKW Brand

Zu einem Fahrzeugbrand kam es am Sonntag gegen 18:30 Uhr im Schönbornweg. Ein dort abgestellter Ford-Transit stand beim Eintreffen der Polizei bereits in Flammen. Die Feuerwehr, welche mit 36 Einsatzkräften sowie sieben Einsatzfahrzeugen vor Ort waren, konnte den Brand rasch löschen. Durch den Brand wurden das Gebäude sowie ein Garagentor in Mitleidenschaft gezogen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 27.000 Euro.

Ellwangen: Verkehrsinsel überfahren- 40000 Euro Schaden

Am Freitag, gegen 19:20 Uhr, befuhr eine 47-Jährige mit ihrem VW die L1060 von der Abfahrt BAB7 in Fahrtrichtung Ellwangen. Kurz vor dem Kreisverkehr, in einem dortigen Industriegebiet, überfuhr sie aufgrund von Unachtsamkeit eine Verkehrsinsel und kam anschließend mittig auf dem Kreisverkehr zum Stehen. Beim Überfahren der Verkehrsinsel kollidiert sie mit einer Laterne sowie mit einem Leitzeichen. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 40000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Ein 81-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Samstag gegen 16 Uhr die Baldungsstraße. Beim Befahren der Abbiegespur missachtetet er die Vorfahrt eines, aus dem Kreisverkehr fahrenden, VW eines 21-Jährigen. Es kam zum Unfall bei dem ein Schaden in Höhe von rund 2500 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell